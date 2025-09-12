المملكة المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات جديدة تستهدف إيرادات النفط وآلة الحرب الروسيتين، في أولى خطوات أوروبا المدروسة تجاه الهجوم الروسي بالمسيرات على بولندا، التي تهدف إلى إرسال إشارة لموسكو مفادها أن أي عدوان آخر لن يمر مرور الكرام.

وتشمل العقوبات البريطانية الجديدة حظرا على 70 سفينة تقول المملكة المتحدة إنها جزء من "أسطول الظل" الروسي الذي ينقل النفط الروسي في تحد للعقوبات المفروضة بالفعل.

كما فرضت عقوبات على نحو 30 فردا وشركة -بما في ذلك شركات مقرها الصين وتركيا- بسبب دورهم في تزويد روسيا بالإلكترونيات والمواد الكيميائية والمواد الناسفة وغيرها من مكونات الأسلحة .

وتأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي قامت فيه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأول زيارة لها إلى كييف اليوم الجمعة، بعد تعيينها قبل أسبوع عقب التعديل الوزاري الذي أجراه كير ستارمر.

وقالت كوبر إن زيارتها تمثل تأكيدا على التضامن مع أوكرانيا التي تواجه زيادة عشر مرات في الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات من عام مضى.

وأضافت: "لن تقف المملكة المتحدة مكتوفة الأيدي، فيما يواصل بوتين غزوه البربري لأوكرانيا"، مشيرة إلى ما قالت إنه "تجاهل كامل للسيادة" من جانب الرئيس الروسي بإرسال مسيرات إلى المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتابعت بالقول: "التحرك الدولي لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا وقطع التدفق النقدي الضروري الذي يحتاجه بشدة لتمويل هذه الحرب غير القانونية، أمر حيوي".