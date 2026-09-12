كثف جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أعمال رفع كفاءة محيط المدارس والطرق المؤدية إليها، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالمنشآت التعليمية.

وشملت الأعمال تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والرتش من محيط المدارس، إلى جانب تسوية وتمهيد الطرق المؤدية إليها، بما يسهم في تيسير حركة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين، وتحسين مستوى الخدمات بالمناطق المحيطة بالمنشآت التعليمية.

كما تضمنت الأعمال مراجعة مطابق وغرف الصرف الصحي، وضبط مناسيبها بما يتوافق مع منسوب الأسفلت، فضلا عن تركيب أغطية لبلوعات الصرف المكشوفة حول المدارس وداخلها، حفاظا على سلامة الطلاب والمترددين على تلك المناطق.

وأكد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة ورفع كفاءة محيط المدارس، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات والعمل على استكمال التجهيزات اللازمة قبل انطلاق الدراسة.

ويواصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أعماله استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الطرق والمناطق المحيطة بالمدارس، بما يضمن انتظام الحركة وتوفير بيئة أكثر أمانا للطلاب مع بدء الدراسة.