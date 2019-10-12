باكستان تنفي طلب السعودية الوساطة لإقامة حوار مع إيران



نفت وزارة الخارجية الباكستانية ما تردد من تقارير إعلامية عن طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من رئيس وزراء باكستان عمران خان، الوساطة مع إيران.

وذكرت الخارجية الباكستانية -في بيان ورد على موقعها الإلكتروني- أن هناك تقارير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تفيد بأن السلطات السعودية أرسلت خطابا مكتوبا أو رسالة إلى رئيس وزراء باكستان لنقلها إلى القيادة الإيرانية لإقامة حوار بين إيران والسعودية، هذه التقارير لا تستند إلى أي أساس حيث لم يتم إرسال مثل هذا الخطاب أو الرسالة، ولم تطلب السعودية من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران.

وأشارت الوزراة إلى أن مبادرة إمكانية إجراء حوار بين السعودية وإيران، البلدين الشقيقين لباكستان، هي محاولة من طرف رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة.