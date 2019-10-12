الإعلامي محمد الغيطي يحضر عزاء شوقي الماجري

يقام الآن عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري، بمسجد فريد شوقي بالعجوزه، وتتلقى الفنانة هند صبري عزاء السيدات.

وحضر إلى العزاء كلا من الإعلامي محمد الغيطي، الذي حرص على كتابة بعض الكلمات له بدفتر الرثاء، والفنانة الشابة دارين حداد.

وقد توفي شوقي الماجري، يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 57 عاما، بعد تعرضه لسكتة قلبية.

وعرف الجمهور المصري المخرج شوقي الماجري، بعد إخراجه مسلسل «أسمهان» عام 2008، من بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي، ومسلسل «هدوء نسبي» في 2009 من بطولة نيللي كريم، التي تعاون معها مجددا في مسلسل «سقوط حر»، والذي عاد به إلى مصر بعد غياب 7 سنوات.

يُذكر أن المخرج شوقي الماجري، ولد في 11 نوفمبر 1961، وبدأ مشواره الفنى بإخراج مسلسل «شهرزاد والحكاية الأخيرة» عام 2004، من بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي، وأخرج العديد من الأعمال التلفيزيونية والسينمائية السورية والعربية، ومنها «الأرواح المهاجرة»، و«أبناء الرشيد»، و«الاجتياح»، و«أبو جعفر المنصور»، و«أسمهان»، و«هدوء نسبي»، و«سقوط حر».

ونال «الماجري» العديد من الجوائز منها، جائزة «أدونيا» عامي 2008 و2009 عن مسلسلاته المصرية «أسمهان»، و«هدوء نسبي»، وجائزة «إيمي» العالمية عن المسلسل الأردنى «الاجتياح».