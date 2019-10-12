وزير الشؤون الخارجية الإماراتي: نطالب بخروج كافة الأطراف الأجنبية من سوريا

جدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، رفض بلاده للعدوان التركي على شمال شرق سوريا.

وقال -في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم السبت- إن الاعتداء التركي السافر على سوريا هو عدوان سافر واعتداء على الأمن القومي العربي بأكمله.

وأعرب عن قلقه من هذا العدوان التركي على الأراضي السورية، وتأثيره المحتمل على الأوضاع الإنسانية هناك.

وطالب كافة الأطراف الأجنبية بالخروج من سوريا، والتركيز على الحل السياسي للخروج من الأزمة الحالية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الأربعاء الماضي- بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب -اليوم السبت- اجتماعًا طارئًا؛ لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، بناءً على طلب من مصر.

ومن جهتها، أدانت معظم الدول الأوروبية العدوان التركي على الأراضي السورية، محذرة من أن يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.