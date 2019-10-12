الأمير وليام وزوجته كيت يزوران باكستان الإثنين المقبل

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ذكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، يوم الجمعة، أن الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت سيصلان إلى العاصمة إسلام أباد في زيارة تستمر أربعة أيام الأسبوع المقبل، حسبما أفادت صحيفة "صن هيرالد" البريطانية.

وقال قريشي اليوم إن الزوجين الملكيين، المعروفين باسم دوق ودوقة كامبريدج، سيصلان إلى باكستان في 14أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وأشار إلى أن الزيارة ستعزز العلاقات بين باكستان وبريطانيا.

ولفت قريشي إلى أن الأميرة ديانا والدة الأمير وليام زارت باكستان في تسعينيات القرن الماضي للمشاركة في فعالية لجمع التبرعات لمستشفى للعلاج من السرطان بناه عمران خان، رئيس وزراء باكستان الحالي.

وقال قريشي إن الباكستانيين ما زالوا يتذكرون الأميرة ديانا التي توفيت في حادث سيارة عام 1997 بإعزاز.