مصر تضمن لقب بطولة أميركا المفتوحة للإسكواش

نوران جوهر تلتقي نور الطيب.. ومحمد الشوربجي في مهمة استعادة صدارة التصنيف أمام علي فرج

حسمت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة عالميا لسيدات الاسكواش، تأهلها إلى الدور النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة، والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلا أكتوبر الجاري.

وحققت جوهر الفوز على منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سريعة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-6, 11-4 .

بينما تلتقي نوران، مواطنتها نور الطيب لاعبة نادي هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالميا في مباراة الدور النهائي، فيما تأهلهت الطيب قد عقب إنتصارها على رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا وحاملة لقب البطولة بثلاثة أشواط نظيفة.

وتصنف بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش كواحدة من أكبر ثماني بطولات عالمية في اللعبة، بينما تعد بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

وفي منافسات الرجال، نجح محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا، في حجز تأشيرة التأهل الأخيرة إلى الدور النهائي بالبطولة، التي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنه طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا، بثلاثة أشواط مظيفة في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-9, 11-3 .

وضرب الشوربجي ، موعدًا مع زميله علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا في المباراة النهائية ليشهد هذا الدور قمة مصرية من نوع خاص، خاصة وأن الشوربجي كان قد قلص الفارق في صراع الصدارة مع علي فرج إلى 341 نقطة بعد تتويج الشوربجي ببطولتي الصين وسان فرانسيسكو أول بطولتين في الموسم الجاري وكانت بطولة الصين على حساب علي فرج.