أبو الغيط: قد يكون هناك زيارة محتملة لوفد وزاري عربي لمجلس الأمن بشأن العدوان التركي

كشف السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أن هناك احتمالا لقيام وفد وزاري عربي بزيارة لمجلس الأمن لطرح موضوع العدوان التركي على سوريا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أبو الغيط اليوم السبت، مع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية وذلك عقب اختتام الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد بناء على طلب مصر.

وقال السيد أحمد أبو الغيط إن البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي يؤكد النظر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية وثقافية في مواجهة العدوان التركي، وكيفية التعامل مع التوغل التركي الشرس داخل أراضي دولة عربية.

وأضاف أن القرار يدين العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقاً واضحاَ لميثاق الأمم المتحدة وتهديدا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين، ويؤكد الرفض القاطع لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا ، وعلى مسؤولية تركيا عن احتمال تفشي الإرهاب جراء هذا العدوان.

من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي إن الدول العربية أجمعت على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة سوريا الإقليمية.

وأعرب عن اعتقاده بأن الاجتماع التشاوري الذي سبق الاجتماع الوزاري كان بمثابة نقطة تحول بالنسبة للجامعة العربية فيما يتعلق بالتعاون في مجال الأمن القومي العربي، على الجامعة العربية أخذ زمام المبادرة في هذا المجال.

وقال إن الحديث في اجتماع تشاوري كان بعدم الاكتفاء بإصدار بيان بل ضرورة الإسهام في وقف الأعمال العسكرية التركية وحماية المدنيين السوريين.

وأضاف أنه في هذا القرار مجموعة من آليات المتابعة وإعطاء المندوبين الدائمين في الأمم المتحدة مجموعة من الإشارات لكي يتحركوا على مستوى مجلس الأمن.