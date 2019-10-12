منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تحذر من تضليل الرأي العام من قبل وسائل الإعلام المغرضة

أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أهمية دور الصحافة في العصر الرقمي وضرورة تعزيز الوصول إلى المعلومات الجيدة والموثوقة، محذرة من تضليل الرأي العام وبث الأخبار المزيفة من قبل بعض وسائل الإعلام المغرضة.

وذكرت المنظمة الأوروبية (ومقرها العاصمة النمساوية فيينا)، في بيان اليوم السبت، أن صحفيين وممثلي وسائل إعلام ومنظمات غير الحكومية من أرمينيا وأذربيجان وجورجيا ناقشوا مؤخرا آخر التطورات في مجال حرية الإعلام في المنطقة وسلامة الصحفيين وتأثير الرقمنة على صناعة الأخبار.

وأضافت أن التكنولوجيات الرقمية قد أسهمت إسهاما كبيرا في توسيع نطاق الوصول إلى المعلومات وتسهيل إمكانيات المواطنين في إسماع أصواتهم وهو ما وفر فرصا غير مسبوقة لإنشاء وتوزيع المحتوى وتعزيز التنوع في وسائل الإعلام.

ونبهت إلى خطورة ظهور اتجاهات مقلقة للتلاعب بالمعلومات والتحريض على الكراهية ونشر المحتوى العنيف، داعيا إلى العمل مع الجهات الفاعلة في مجال الإعلام وروابط ونقابات الصحفيين على وضع ضوابط دون الإخلال بمبادئ حرية التعبير والاستخدام المجاني للإنترنت.