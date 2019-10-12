البيان الختامي للوزراء العرب يطالب تركيا بالانسحاب الفوري من سوريا

أدان مجلس وزراء الخارجية العرب، العدوان التركي على الأراضي السورية.

وطالب وزراء الخارجية العرب، في البيان الختامي لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، اليوم السبت، تركيا بوقف إطلاق النار، والانسحاب الفوري من الأراضي السورية.

وأعربوا عن رفضهم القاطع لأي محاولة من قبل تركيا أو أي دولة أخرى، فرض تغيرات سكنية على سوريا، باستخدام القوة، محملين تركيا المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لعدوانها وما قد يترتب عليه من تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية.

وأكدوا ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، والبدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة؛ لحل الأزمة هناك.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، بناءً على طلب من مصر.

ومن جهتهم، أدانت معظم الدول الأوروبية العدوان التركي على الأراضي السورية، محذرة من أن يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.