علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات نظيره بالأهلي، محمود الخطيب، والذي قال فيها على هامش أحتفال النادي بتتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018/2019، بأنه لن يرد على من يُسيء إليه؛ واضعًا الأمر أمام الجهاز المختصة لاتخاذ ما تراه مُناسبًا.

وكان الخطيب، قدم بلاغات لكل الأجهزة المختصة في الدولة ضد مرتضى منصور؛ بسبب هجوم الأخير الدائم عليه وعلى أسرته، وقال رئيس الأهلي في كلمته بحفل احتفال المارد الأحمر بدرع الدوري، بأن الأهلي لن يتدنى إلى هذا المستوى من السباب والخوض في الأعراض والمساس بالأُسر؛ مؤكدًا أن هذه ليست من أخلاقيات النادي.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته التلفزيونية مساء أمس الجمعة، بأنه يشكر الخطيب على ما قاله في حقه، وإنه لن يرد عليه؛ بسبب وعد أعطاه لحفيده بأنه لن يُهاجم محمود الخطيب، وذلك بسبب الصداقة التي تجمع حفيده بحفيد الخطيب؛ ولكنه أشار بأنه ينتظر قرار الدولة ضد الخطيب، بعدما أخطأ في حقه، على حد قوله.

وتابع منصور؛ موجهًا نقده لعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تُدير الاتحاد المصري لكرة القدم؛ مشيرًا إلى أن الخطيب كان لا يجب أن يُهاجمه أمام عمرو الجنايني، أو يرد الأخير على رئيس الأهلي؛ قاصدًا الجملة التي قالها الخطيب “الأهلي لن يتدنى لهذا المستوى من الحديث” وهي التي أثارت غضب رئيس الزمالك.

واختتم مرتضى حديثه بأن من أسباب عدم رده على الخطيب، أن لا يحدث فتنة بين جمهوري الأهلي والزمالك، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، المقرر لها يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.