رئيس تنزانيا يطالب لاجئي بوروندي بالعودة إلى ديارهم

حث رئيس تنزانيا جون ماجوفلي، يوم الجمعة، لاجئي بوروندي على العودة إلى ديارهم بعد تخصيص مطار يستخدم كقاعدة لطالبي اللجوء تحت القيادة العسكرية.

وقال ماجوفلي في خطاب نقلته هيئة الإذاعة والتليفزيون التنزانية على الهواء مباشرة "لم يتم خلق تنزانيا لتكون ملاذا آمنا دائم للأشخاص الذين يفرون من بلادهم."

وحث ماجوفلي اللاجئين، وخاصة من بوروندي، على العودة إلى ديارهم لأن بلادهم أصبحت تتمتع الآن بالسلام.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان لجنة التحقيق بشأن بوروندي التابعة للأمم المتحدة، أن مواطني بوروندي يعيشون في رعب، وأن هناك عدد من المؤشرات التحذيرية على إمكانية حدوث أعمال وحشية جديدة.

وبدأت الاضطرابات المدنية في بوروندي في 2015 عندما أعلن نكورونزيزا قراره بالسعي لفترة ولاية ثالثة في المنصب، رغم أن الدستور ينص على ولايتين. وفجر فوزه الانتخابي التالي أزمة أدت إلى مقتل المئات من الأشخاص ونزوح مئات الآلاف.