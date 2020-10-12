قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، الدكتور أحمد الصحاف، إن لجمهورية مصر العربية دور محوري ومركزي في تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم مواقف العراق التي تفضي إلى تعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء الاثنين، قائلا: «مصر تشاركنا أهمية الإبقاء على عراق آمن ومستقر.. عراق مندمج ويحظى بتمكين عال على مستوى برنامجه الحكومي وموارده البشرية وتطلعاته السياسية، وعلى الأصعدة كافة».

وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن وزير خارجية بلاده فؤاد محمد حسين، بحث خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الدفع بها بما يخدم مصالح الدولتين، فضلا عن ضرورة استدامة التنسيق.

وأوضح أن وزير الخارجية العراقي قدم للرئيس السيسي رسالة من رئيس حكومة بلاده مصطفى الكاظمي؛ محتواها القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن؛ المزمع عقدها في بغداد خلال أول العام المقبل.

ولفت إلى أن زيارة وزير الخارجية العراقي لمصر تتميز بأنها متعددة المؤشرات، فهي من جهة تدفع العلاقات على المستوى الثنائي، ومن جهة أخرى تعزز التنسيق والتواصل على المستوى المتعدد.

وتابع أن وزير خارجية بلاده التقى بنظيره المصري، السفير سامح شكري، حيث تباحثا مختلف المؤشرات التي تتصل بملفات تبادل المصالح المشتركة، بما فيها النفط والطاقة والإعمار، إضافة إلى التربية والتعليم والملفات السياسية والدبلوماسية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وإيجاد مناخ حول أهم التحديات المشتركة.

وذكر أن الوزير العراقي التقى بأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أنهما بحثا خلال اللقاء جملة من الملفات التي تتعلق بالعمل العربي المشترك، فيما أثنى الأخير على دعم العراق للجامعة العربية وتكريس أهم المبادئ المتصلة بالقضايا العربية المشتركة، بما فيها الفلسطينية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، الدكتور فؤاد محمد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق ، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور أحمد نايف الدليمي السفير العراق ي بالقاهرة.