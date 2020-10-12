التشيك تحظر التجمعات اعتبارا من غد الثلاثاء

أعلن وزير الصحة التشيكي رومان بريمولا، مساء اليوم الاثنين، حظر التجمعات لأكثر من 6 أشخاص اعتبارًا من غد الثلاثاء، وذلك في إطار تشديد تدابير مكافحة وباء كورونا.

ومن المنتظر إغلاق المطاعم والحانات والنوادي حتى إشعار آخر، كما سيتم حظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

وستعمل كل المدارس حتى مطلع نوفمبر المقبل لمدة تقرب من ثلاثة أسابيع بنظام التعليم عن بعد، وتم توسيع نطاق الارتداء الإجباري للكمامة بعد أن كان قاصرًا على القاعات المغلقة، ليشمل محطات النقل العام.

من جانبه، قال أندريه بابيس، رئيس الحكومة التشيكية: "لدينا محاولة واحدة فقط يجب أن تنجح حتى نتمكن كأمة من التغلب على هذه الجائحة".

يشار إلى أن التشيك سجلت ارتفاعًا قويًا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا.

وحسب بيانات المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن معدل الإصابات الجديدة بكورونا وصل في التشيك إلى 493.1 حالة لكل 100 ألف نسمة في غضون 14 يومًا، وهي القيمة الأعلى في الاتحاد الأوروبي.