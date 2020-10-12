نزوح المئات من الأسر بسبب الاشتباكات في جنوب أفغانستان

قال مسؤولون اليوم الإثنين، إن المئات من الأسر نزحت بسبب الاشتباكات الدائرة في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان.



وأضاف العضو بمجلس الإقليم عبد المحيد اخوند زادا إن المدنيين فروا من ضواحي عاصمة الإقليم لاشكار جاه إلى وسط المدينة.



وأضاف أن حركة طالبان تسيطر حاليا على المنطقة الشرطية الرابعة من لاشكار جاه، في حين مازالت الاشتباكات مستمرة في المنطقة الثالثة.



وتابع مسؤولون أن رجال الشرطة في بعض نقاط التفتيش في ضواحي المدينة تركوا مواقعهم بدون مقاومة في إطار " التراجع التكتيكي لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين".



ووفقا لتقارير إعلامية محلية، فقد انقطع التيار الكهربائي في المدينة.



من ناحية أخرى، قال مسؤولون إن حركة طالبان هاجمت أجزاء من مناطق أخرى في الإقليم مثل ناد العلى ونهر السيراج والطريق السريع 601 ، وهو طريق حيوي في إقليم هلمند.



ومع ذلك، لم تعلق حركة طالبان على الاشتباكات أو استفسارات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) حول الوضع.



وكتب متحدث باسم الجيش الأمريكي هو سوني ليجيت تغريدة قال فيها إن القوات الجوية الأمريكية استهدفت عدة مواقع لطالبان في هلمند للدفاع عن القوات الأمنية الأفغانية.



كما نشر سوني ليجيت بيانا للجنرال سكوت ميلر يطالب فيه حركة طالبان بالوقف الفوري لهجماتها في همنلد والحد من وتيرة العنف في البلاد.



ونقل عن ميلر القول " الهجمات ليست متوائمة مع الاتفاق بين أمريكا وطالبان، كما أنها تقوض مباحثات السلام الأفغانية الدائرة".



وردا على تدهور الأوضاع في هلمند، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني في محادثة هاتفية مع حاكم الإقليم إن هجمات " الأعداء " على هلمند " سوف تكلفهم الكثير".



وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي صديق صديقيبعد ظهر اليوم إنه في حال استمرت حركة طالبان في القتال، فإنها بذلك تقضي على أي احتمالية للسلام.



وقال في مؤتمر صحفي" نطالب حركة طالبان بالتوقف عن القتال والاستمرار في المفاوضات في الدوحة ومناقشة القضايا مع وفد الجمهورية الإسلامية الأفغانية".



وتأتي هذه الاشتباكات في الوقت الذي لم يحرز فيه فريقا التفاوض من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان أي تقدم منذ بدء مباحثات السلام في منتصف سبتمبر بقطر.