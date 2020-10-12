 الأمريكيان باول ميلجروم وروبرت ويلسون يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020 - بوابة الشروق
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الأمريكيان باول ميلجروم وروبرت ويلسون يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020

د ب أ
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 12:12 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 12:12 م

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فوز الأمريكيين باول ميلجروم وروبرت ويلسون بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020

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