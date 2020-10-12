قطر تسجل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 128 ألفًا و191 في البلاد.

وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، إلى عدم تسجيل أية وفيات جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 220.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 198 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 125 ألفًا و176.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 37 مليون إصابة.