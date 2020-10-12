عمان تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال 6 أشهر

أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، مرسومين سلطانيين ساميين، قضى الأول بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وقضى الثاني بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء العمانية.

ووفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، تبدأ السلطنة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في غضون 6 أشهر، مشيرة إلى أنه تطبيقها على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات.

ولفتت الفضائية، نقلًا عن «تليفزيون عمان»، إلى أن السلطنة ستنشئ ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، وذلك حسبما أوردته في خبر عاجل لها مساء اليوم الاثنين.