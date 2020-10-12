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أكد مدحت عبد الهادي، المدرب العام لفريق الزمالك، أن محمود علاء، مدافع الفريق، سيجري أشعة بعد إصابته في مباراة حرس الحدود بالدوري.

وحقق الزمالك فوزا صعبا على حرس الحدود بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 32 للدوري الممتاز.

وقال عبد الهادي في تصريحات لقناة ناديه: "طبيب الفريق محمد أسامة طمأن الجهاز الفني بالكامل وأكد أنه سيجري أشعة غدا لتحديد موقفه من مباراة الرجاء المغربي".

وعلق عبد الهادي على أداء فريقه أمام الحدود .. قائلا: "قدمنا أداء قوي وأهدرنا فرص كثيرة، ولكننا دخلنا المباراة متاخرين للغاية ولذلك دخل مرمانا هدف مبكر".

وأضاف: "سنغلق نتيجة هذه المباراة ونفكر جيدا في لقاء الحدود، على الرغم من النقص العددي الذي نعاني منه خلال الفترة الحالية".

وأكمل: "الهدف الرئيسي لنا هوة بطولة إفريقيا الذي نسعى إليه وسنغلق جميع الملفات ونركز فقط في مباراة الرجاء وبعدها نفكر في النهائي".

ويسافر الزمالك إلى المغرب غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة الرجاء، ضمن مباريات الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.