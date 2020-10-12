نائب رئيس مجلس السيادة يبحث الأوضاع في شرق السودان

ناقش النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، مع وفد المجلس الأعلى لنظارات قبائل البجا والعموديات المستقلة برئاسة محمد الأمين ترك، الأوضاع في شرق السودان.



وقال الناطق الرسمي باسم المجلس طه فكي، في تصريح بعد اللقاء، إن الوفد أكد للنائب الأول أن مشكلة الشرق الحالية ليست نتاج خلافات بين قبائل البجا والبني عامر والحباب كما رُوج له، مؤكدا ضرورة تنفيذ "اتفاق القلد" (الصلح) باعتباره الحل الناجع لقضايا الشرق.



وشدد على أن المجلس الأعلى لقبائل البجا والعموديات المستقلة يقف إلى جانب وحدة السودان وحل كافة مشاكله عبر الحوار.