هوركاش يقصي فيدرر من قائمة العشرة الأوائل بتصنيف التنس

وضع تأهل البولندي هوبرت هوركاش إلى الدور ثمن النهائي لدورة إنديان ويلز الأمريكية، سابعة دورات الألف نقطة للماسترز لهذا الموسم، "الملك" السابق لكرة المضرب العالمية السويسري روجيه فيدرر، المتوج بـ20 لقبا كبيرا، خارج العشر الأوائل في تصنيف المحترفين الذي سيصدر الإثنين المقبل، وذلك للمرة الأولى نحو منذ خمس سنوات.

غيابه عن إنديان ويلز بسبب الإصابة والذي كلفه خسارته 480 نقطة، إلى جانب تأهل هوركاش، المصنف ثانيا عشر عالميا حاليا، الإثنين إلى ثمن نهائي الدورة الأمريكية، سيجعل السويسري يتراجع من المركز التاسع إلى الحادي عشر الإثنين المقبل.

وعاد فيدرر إلى الملاعب الربيع الماضي بعد غياب عن عام 2020، بسبب جائحة "كوفيد-19" وعمليات جراحية في الركبة. لكن بعد خوضه 13 مباراة منذ ذلك الحين بينها ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أنهى موسمه بعد البطولة الإنكليزية بسبب ألم في ركبته.

وأدى هذا الغياب المطول عن الملاعب إلى تراجعه في التصنيف العالمي حيث كان يحتل المركز الخامس في بداية العام.

ومن المفارقات، فإن هوركاش الذي تسبب في خروجه من قائمة العشرة الأوائل، هو نفسه من أخرجه من ربع نهائي بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي.

ودخل فيدرر الذي احتفل بعيد ميلاده الأربعين هذا الصيف، قائمة العشرة الأوائل في 20 مايو 2002، ولم يخرج منها إلا لبضعة أسابيع بين يوليو وأكتوبر 2002 ومن نوفمبر 2016 إلى يناير 2017 عندما أوقف موسم 2016 اعتبارا من يوليو لعلاج ركبته.

ورغم تقدمه في السن ومشاكل في ركبته لا يفكر السويسري في إنهاء مسيرته. وقال في منتصف سبتمبر الماضي "الأسوأ ورائي وأتطلع بفارغ الصبر لكل شيء قادم"، دون أن يكشف عن موعد عودته إلى الملاعب، معتبرا أن "الأمر سيحتاج قليلًا من الصبر".