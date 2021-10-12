محافظ الغربية يشهد حفل الشباب والرياضة ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة

شهد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مساء اليوم الاثنين، الحفل الفني الذي أقامته مديرية الشباب والرياضة بنادي "إيزي سبورت العبد"، بمناسبة احتفالات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة.

واخْتُتِمَ الحفل بتكريم المحافظ للفرق الرياضية والشبابية الفردية والجماعية الفائزة بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الألعاب والأنشطة المختلفة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة.

وعقب الحفل، وجَّه المحافظ الشكر لمديرية الشباب والرياضة ولكورال فريق "موهوبين" المحلة لتميزهم في الفقرات الفنية التي قدموها، معلناً انطلاق مسابقة فنية بين جميع الفرق الفنية المختلفة "شباب ورياضة، تربية وتعليم، الثقافة الجامعة، ..."، مع رصد جوائز قيمة لها.

يُذْكَرْ أن محافظة الغربية وضعت برنامجاً مكثفاً هذا العام للاحتفال بالذكرى الـ223 للعيد القومي سيستمر طوال شهر أكتوبر، وسيتضمن افتتاح عدد 36 مشروعا ما بين (مدارس، مراكز شباب، مساجد، مشروعات خدمية، مشروعات تنموية)، إلى جانب تنفيذ (55) قافلة متنوعة ما بين قوافل (طبية، بيطرية، اجتماعية، زراعية)، وكذلك تنظيم (31) رحلة لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات القومية، كما سيتم تنفيذ (6 معارض ومسابقات، 13 ندوة تثقيفية، 12 حفلة متنوعة، مجموعة من المبادرات المجتمعية والتوعوية).