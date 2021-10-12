الرئيس الأوكراني: نأمل في حوار مثمر مع الاتحاد الأوروبي

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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أمله في أن يكون الحوار داخل القمة الحالية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف مثمرا ويسهم في الاندماج الأوروبي للدولة الأوكرانية.

جاء ذلك في تغريدة كتبها زيلينسكي على صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: "أرحب برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في أوكرانيا، وأنا واثق من أن حوار اليوم في إطار القمة الثالثة والعشرين لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي سيكون مثمرا وسيعزز اندماج أوكرانيا في المجتمع الأوروبي".

وتنطلق القمة الثالثة والعشرون لأوكرانيا - الاتحاد الأوروبي بمشاركة فولوديمير زيلينسكي وقيادة الاتحاد الأوروبي في كييف في وقت لاحق اليوم.