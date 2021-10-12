وقالت "روني" -بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الإسرائيلية- "إنه لشرف" أن تتم ترجمة كتابها الجديد "عالم جميل، أين أنت" إلى اللغة العبرية من جانب شركة تشاركها موقفها السياسي بشأن فلسطين وإسرائيل، وليست شركة مقرها إسرائيل.

وأشارت روني إلى أن قرارها كان دائما داعمًا لفلسطين وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المؤيدة للفلسطينيين، والتي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بالكامل، مضيفة أنه بينما كانت "فخورة جدًا" بترجمة رواياتها السابقة - "محادثات مع الأصدقاء" و"إناس عاديون" - إلى العبرية، فقد "اختارت عدم بيع حقوق الترجمة هذه لدار نشر مقرها إسرائيل ".