الليرة التركية تتراجع لمستوى قياسي بعد تلويح أردوغان بعملية جديدة في سوريا

تراجعت الليرة التركية لمستوى قياسي منخفض جديد، بعد تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعملية عسكرية جديدة في سوريا.

ووفقا لما رصدته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، فقد تراجع سعر صرف الليرة بنسبة 4ر0% إلى 0398ر9 ليرة لكل دولار، بعدما صرح أردوغان في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بأن "تركيا عازمة على القضاء على التهديدات القادمة من سوريا سواء من خلال القوات الناشطة هناك أو بوسائلنا الخاصة".

وقال إن "الاستفزازات من سوريا تفرض على تركيا اتخاذ خطوات في أقرب وقت ممكن، الهجوم الأخير على قواتنا في منطقة عملية درع الفرات، والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حدا لا يحتمل".

وأضاف: "نفد صبرنا تجاه بعض المناطق التي تعد مصدرا للهجمات الإرهابية من سوريا تجاه بلادنا"، في إشارة إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد.