الفلبين: مصرع 9 أشخاص إثر فيضانات وانهيارات أرضية بسبب إعصار كومباسو الاستوائي

لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم بينما لا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين؛ بسبب فيضانات وانهيارات أرضية نتجت عن هطول أمطار غزيرة إثر إعصار "كومباسو" الاستوائي.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة الوطنية المعنية بإدارة الكوارث ومكافحتها في الفلبين تتحقق من معلومات وحدات إقليمية أفادت بمصرع 4 أشخاص في انهيارات أرضية بمقاطعة بينجويت الشمالية ومقتل 5 آخرين في فيضانات ببالاوان، وهي مقاطعة جزرية جنوب غرب البلاد.

وتجري السلطات عمليات بحث وإنقاذ بعد فقدان 11 شخصا معظمهم بعد الانهيارات الأرضية.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روك، إن الرئيس رودريجو دوتيرتي يتابع استجابة الحكومة لهذه لكارثة، مضيفا أن أفراد الإنقاذ موجودون في الساحة، بينما تتواصل جهود إعادة خدمات الكهرباء والمياه وإعادة تهيئة الطرق.

ومن جهتها، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية، بأنه من المتوقع أن تغادر عاصمة كومباسو الاستوائية، وهي الثالثة عشرة التي تجتاح الفلبين، أراضيها اليوم.

وكان الإعصار كومباسو، الذي صاحبته رياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة، قد اندمج مع بقايا إعصار سابق قبل أن يصل إلى اليابسة في الفلبين مساء الاثنين. وتم إجلاء ما يقرب من 1600 شخص من المناطق المنكوبة.

وتتعرض الفلبين لما معدله 20 عاصفة وأعاصير كل عام، التي عادة ما تقضي على المحاصيل والمنازل والبنية التحتية في المناطق الفقيرة بالفعل.

ونظرًا لأن الغلاف الجوي الأكثر دفئًا يحتوي على مزيد من المياه، فإن تغير المناخ يزيد من مخاطر وشدة الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.