نائب: عزوف المواطنين عن الحصول على تراخيص بناء بسبب الاشتراطات الجديدة

قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إنّ هناك عزوفًا من المواطنين عن التقدم للحصول على تراخيص بناء طبقًا للاشتراطات الجديدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، أن المواطن يعتبر أنّ الاشتراطات الجديدة تتضمن صعوبات في التطبيق، وتحمل خسائر مادية، بينها "الارتفاعات".

وأشار إلى أن المواطن يريد التعامل كما كان سابقًا، بأن يتمكن من بناء أي ارتفاعات يرغب فيها، لكن هذا الأمر يحمل جدوى اقتصادية خاسرة.

وأوضح أنّ المواطنين لا يزال لديهم أمل أن تتم إعادة مناقشة لهذا الملف، موضّحًا أن التطبيق التجريبي للقانون الذي أجري في شهر مايو ويونيو الماضيين، حيث تم اختيار حي في كل محافظة، فيما لم يتقدم أحد للحصول على تراخيص.

ولفت إلى أن التطبيق الفعلي في كل المحافظات بدأ في شهر يوليو الماضي، موضحًا أنه طوال كل هذه الفترة تقدمت أعداد قليلة للحصول على تراخيص.

يُشار إلى أنّه فيما الارتفاعات المسموح بها في اشتراطات البناء الجديدة باستثناء المشروعات القومية، فهي عبارة عن دور أرضي وطابقين للعقار، إذا كان عرض الشارع أقل من ثمانية أمتار.

وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترًا يكون ارتفاع المبنى دورًا أرضيًا و3 أدوار، ولو كان عرض الشارع أكبر من 12 مترًا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والمياديين بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.

