دبي تعلن إطلاق مستكشف للقمر الشهر المقبل

أعلنت دبي نجاح المرحلة النهائية من الإختبارات الخاصة بالقمر الاصطناعي "المستكشف راشد" الذي سينطلق في أول مهمة عربية إلى القمر، أوائل الشهر المقبل.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء: "نشكر فرق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء على الجهود الكبيرة في إنجاز (المستكشف راشد)... ونعلن نجاح المرحلة النهائية من الإختبارات الخاصة بالمستكشف في أول مهمة عربية من نوعها... وجهتنا المقبلة سطح القمر".

ووصل المستكشف راشد الذي تم تصنيعه بالكامل بأياد وخبرات إماراتية إلى موقع الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا الشهر الماضي، وسينطلق على متن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، حيث تبدأ نافذة الإطلاق في العمل أوائل الشهر المقبل.

ويستغرق المستكشف بعد إطلاقه، حتى يصل إلى القمر نحو ثلاثة أشهر وسيكون أصغر مركبة تحط على سطح القمر، إذ يبلغ وزنها قرابة 10 كيلوجرامات، ويهدف الاستكشاف إلى تحديد مدى فاعلية عمل هذا النوع من الأجهزة على الأسطح القاسية.

ومن المقرر أن يتنقل المستكشف في مواقع جديدة لم يسبق دراستها من قبل، لدراسة البلازما على سطح القمر، إذ سيقوم بجمع بيانات والتقاط صور نادرة، تصل إلى نحو 10 جيجابايت، ثم إرسالها إلى محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي.



