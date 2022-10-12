 هناء حمزه : فوجئت بالتعنت ضد بنتي في الأهلي.. وقدمت شكوى للخطيب لكن دون استجابة - بوابة الشروق
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هناء حمزه : فوجئت بالتعنت ضد بنتي في الأهلي.. وقدمت شكوى للخطيب لكن دون استجابة

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 2:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 2:30 ص

قالت هناء حمزه نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة أثناء سؤالي عن اسباب التعنت ضد نحلتي مريم مصطفى داخل الأهلي كان الرد ان الجهاز الفني مقتنع بلاعبة أخرى وان هناك تعليمات مجلس إدارة.

وأضافت هناء حمزه في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت؛ " لم تحدث اي مشكلة مع مجلس إدارة النادي الأهلي تماماً ولم اهاجم هذا المجلس او صرحت بأي تصريحات اهاجم فيها وكل كلامي كان رد فعل ليس اكتر .

وتابعت قدمت شكوى لرئيس مجلس الأهلي محمود الخطيب بما يحدث مع مريم مصطفى وابلغني سوف أحقق في هذا الأمر لكنني فوجئت بعدم وجود رد فعل نهائي في تلك القصة.


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