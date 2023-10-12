وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان في إطار جولة بالمنطقة

أعلن سفير إيران في لبنان مجتبى أماني أن وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان سوف يزور بيروت في إطار جولة بالمنطقة تبدأ اليوم الخميس، في ظل الأحداث التي تدور في فلسطين.

وقال السّفير أماني، في تصريح عبر منصة "إكس": "في ظلّ الأحداث الجارية في فلسطين، والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة، تبدأ اليوم جولة لوزير الخارجية الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان في المنطقة، وتشمل لبنان".

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية ذكرت أن وزير الخارجية الإيراني سيقوم بزيارة بغداد في وقت لاحق اليوم، لمقابلة مسؤولين عراقيين.

وسوف تركز الرحلة على التطورات الاخيرة في فلسطين، وعلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان أمیر عبداللهیان قال أمس "إن ما یحدث في الأراضی الفلسطینیة هو نتیجة الظلم الذي یتعرض له الشعب الفلسطیني المظلوم من قبل الكیان الصهیوني وحكومة نتنیاهو المتطرفة والإجرامیة في الأشهر الأخیرة".

وأشار إلى الحصار الإنسانی المفروض على غزة وقطع إمدادات المیاه والكهرباء والدواء والغذاء عن هذه المنطقة، ودعا إلى تحرك فوري من قبل الدول الإسلامیة لمساعدة الشعب الفلسطیني في غزة.

وأكد أن الهلال الأحمر الإیرانی على استعداد لتقدیم المساعدات الإنسانیة اللازمة من میاه وغذاء ودواء.