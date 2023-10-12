قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، إنه "يجب إيصال المواد الأساسية لمن هم في أصعب الأوضاع"، وذلك في معرض حديثه عن الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي.

جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مشاركا تغريدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شدد فيها الأخير على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة من المياه والكهرباء والمحروقات لقطاع غزة.

ونبه ميشيل على "أهمية إظهار الاحترام للقيم العالمية وكرامة الإنسان في كل مكان وزمان، وأن هذا ما يشكل أساس الاتحاد الأوروبي"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف: "يجب احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان الدولية، ويجب إيصال المواد الأساسية لمن هم في أصعب الأوضاع".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".​​​​​​​

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومنذ السبت، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل الإثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.