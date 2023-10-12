كويكا الكورية تعقد ندوة لمناقشة تطوير الرعاية الصحية بين مصر

عقد مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في مصر، ووزارة الصحة والسكان ندوتهما السنوية لتبادل المعرفة بعنوان "معًا من أجل صحة أفضل"، اليوم الخميس.



وجمعت ندوة هذا العام خريجي وزارة الصحة والسكان من برامج تحسين القدرات والتقدم من أجل الغد (CIAT) التدريبية (التدريب الإقليمي – الماجستير) التابعة للوكالة الكورية للتعاون الدولي.

وقدم مسئولو وزارة الصحة والسكان الذين استفادوا من برنامج منح الماجستير التابع للوكالة الكورية للتعاون الدولي وبرنامج التدريب الإقليمي لمدة ثلاث سنوات سلسلة من العروض التقديمية المؤثرة، وجرت مناقشات مثمرة حول موضوعات مختلفة، بما في ذلك بناء القدرات لإدارة الأوبئة، وشراكة تطوير الرعاية الصحية بين مصر والدول المانحة.

وشكلت ندوة هذا العام علامة بارزة في برنامج التدريب الإقليمي التابع للوكالة الكورية للتعاون الدولي، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان. ومن خلال مراجعة خطط العمل السابقة والإنجازات والملاحظات والدروس القيمة، وهدفت الندوة إلى تقديم تقييم شامل لتأثير البرنامج على القدرات المؤسسية.

كان من بين الحضور سفير كوريا بمصر، كيم يونج هيون، والسفير حاتم حسوبة نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشئون الوافدين والتدريب والتعاون الفني والشئون الثقافية العامة والدينية، الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون العلاقات الصحية الخارجية وجينيونج كيم، المديرة الإقليمية لمكتب كويكا في مصر.

وفي كلمته، أكد السفير كيم التزام كوريا بتعميق الشراكات الثنائية في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن "عقد هذه الندوة اليوم فرصة مناسبة جدًا حيث تحرص كوريا على استكشاف شراكة أوثق مع مصر في قطاع الصحة، مثل تعزيز نظام الاستجابة للطوارئ والاستثمار في صناعة الأدوية".

وأضاف: "أود أن أعرب عن امتناني العميق لجميع المشاركين المتميزين وأتمنى أن تكون الندوة بناءة للغاية اليوم، وآمل أن يساعد حدث اليوم في تعزيز أواصر صداقتنا وشراكتنا من أجل التنمية المستدامة والرخاء المشترك".



وأعرب الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون العلاقات الصحية الخارجية، عن امتنانه للجانب الكوري على هذا الدعم الكبير في مجال الصحة، قائلا "كل هذه الخبرات التي تم تبادلها ستحدث تغييرا في نظامنا الصحي في مصر”.

وأشاد السفير حاتم حسوبة، نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الوافدين والتدريب والتعاون الفني والشئون الثقافية العامة والدينية، بالشراكة القوية والثابتة بين البلدين، وتوقع أن تسفر هذه الشراكة عن المزيد من النتائج المثمرة في التعاون الفني إلى جانب التبادلات الثقافية.

ومن ناحيتها، علقت جينيونج كيم، المديرة الإقليمية للوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر، قائلة إن الندوة كانت مثمرة للغاية وذات صلة بالموضوع، قائلة: "ناقش الخريجون ردود الفعل والأفكار من تنفيذ خطط العمل خلال خدماتهم الحكومية. وآمل أن تؤدي هذه الندوة إلى مزيد من التعاون في قطاع الصحة"

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وذكرت الدكتورة إيناس يونس، رئيس المكتب الفني للعلاقات الصحية الخارجية، أن الحالة الكورية للتنمية في قطاع الصحة كانت وثيقة الصلة بمصر، لأن كوريا تطورت من دولة متلقية للمساعدات الإنمائية الرسمية إلى دولة مانحة. وأضافت أن هذا التشابه بين الحالتين المصرية والكورية، ألهم المصريين إلى حد كبير عند تطوير نموذج التنمية المستدامة الخاص بهم، مستفيدين من التجربة الكورية.

وتم تنفيذ البرنامج التدريبي القطري "الصحة العالمية والعلاقات الدولية في مصر" في الفترة من 2021 إلى 2023 على التوالي، حيث تم تدريب إجمالي 58 متدربًا من وزارة الصحة والسكان. وفي هذا العام، والذي كان العام الختامي للبرنامج التدريبي، قام 16 متدربًا بزيارة كوريا لحضور البرنامج، حيث قاموا بزيارات ميدانية وشاركوا في محاضرات.

تم تصميم البرنامج التدريبي لتحسين كفاءة وفعالية تعاون الحكومة المصرية مع الشركاء الإقليميين والدوليين في جميع مجالات المساعدة الإنمائية الرسمية الصحية من أجل علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف أكثر مرونة في المجال الصحي. خلال البرنامج، طور المشاركون 15 خطة عمل في المجمل، حول موضوعات مثل نظام المساعدات الإنمائية الرسمية الصحية، ونظام الصحة العامة وغيرها.

وفي الوقت نفسه، تتعاون الوكالة الكورية للتعاون الدولي أيضًا مع وزارة البيئة، ووزارة المالية، والأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر في تنفيذ برامج قطرية ذات موضوعات مختلفة (نظام المعلومات الجغرافية، والإدارة المالية العامة، الثقافة التنظيمية والخدمات). قام 37 شخصا من وزارة المالية ووكالة السياحة الوطنية بزيارة كوريا لتبادل الخبرات الكورية وتطبيق هذه التجارب بعد العودة إلى الوطن.

وستواصل الحكومة الكورية العمل مع وزارة الصحة والسكان والحكومة المصرية من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي لتوسيع نطاق الشراكة والتنمية.

والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية الكورية مخصصة لتنفيذ برامج المنح والمساعدات، وتهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.