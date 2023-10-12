انطلاق منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الأفريقي الرابع بإسطنبول

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انطلقت اليوم الخميس، فعاليات منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الأفريقي الرابع في مدينة إسطنبول.

وينظم المنتدى مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وبرعاية وزارة التجارة التركية، والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، في مركز المؤتمرات بإسطنبول،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك في كلمة خلال الافتتاح، إنه من المنتظر أن يشهد المنتدى اجتماعات واتفاقيات وتأسيس جسور تعاون جديدة بين تركيا وأفريقيا.

وأوضح أنهم سيتخذون خطوات مهمة في سبيل زيادة حجم التجارة بين تركيا وأفريقيا من أجل بلوغ هدف 50 مليار دولار أولا، ومن ثم هدف 75 مليار دولار.

وأكد أولباك على رغبة بلاده في زيادة التعاون مع الدول الأفريقية على مبدأ "رابح – رابح"، وخاصة في مجالات النقل والطاقة والصحة.