نتنياهو: كل عنصر بحماس سيكون في حكم الميت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الدعم الأمريكي لإسرائيل "حيوي" في حربها على قطاع غزة، متوعدا كل عنصر في حماس بأنه سيكون في حكم الميت.

وأضاف نتنياهو، في تصريح متلفز مقتضب: "حماس هي داعش، وسنسحقها وندمرها كما دمر العالم داعش".

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، في تصريح تليفزيوني إلى جانب نتنياهو وزعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي بيني جانتس: "سنقضي على حماس، ستمسح من على وجه الأرض"، بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلن نتنياهو وجانتس الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ ينبثق عنها مجلس أمني، يدير الحرب ضد حماس، يضم: نتانياهو وجالانت وجانتس، ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال السابق جادي ايزنكوت، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة لليوم الخامس على التوالي، ما أسفر عن استشهاد نحو 1100 فلسطيني بينهم 326 طفلا، فيما أصيب أكثر من 5 آلاف آخرين.