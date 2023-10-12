نجم الزمالك السابق: موديست لا يناسب الأهلي

يرى أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، إ المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لا يناسب طريقة لعب الأهلي.

وأضاف: "بيرسي تاو يسير بخطى ثابتة مع النادي الأهلي، وأنتوني موديست لاعب كبير ولا اعتقد أنه سيناسب الفريق الأحمر، لأن رتم الأهلي سريع بينما موديست مهاجم صندوق داخل الـ18، ومحمد شريف كان الأنسب لطريقة اللعب في ظل التحولات الهجومية السريعة، لكن قد يظهر المهاجم الفرنسي بشكل أفضل لو استعاد لياقته البدنية".

واستطرد: "الأهلي لديه استمرارية من الموسم الماضي ولديه عناصر جيدة، ومعظم مستويات لاعبيه متقاربة، وهناك عناصر سوبر مثل محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وبيرسي تاو وإمام عاشور، هذا الرباعي مميز وليس لديهم بدلاء على نفس المستوى، والأهلي عندما يتقدم في النتيجة يسجل المزيد من الأهداف، ولديه رتم سريع، ولذلك أرى أن موديست لن يناسب طريقة لعبه".

وأكد: "دوري المحترفين أقوى من الدوري الممتاز الذي يتواجد فيه فرق جماهيرية والمنافسة حامية للغاية، وهناك اهتمام واضح بالبطولة وأصبحت القنوات تنقل بعض المباريات".