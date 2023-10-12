قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، إن أول طائرة عسكرية كندية لإجلاء مواطنين أقلعت من تل أبيب وعلى متنها 130 راكبا.

وكان مسئولون كنديون أفادوا، أمس الأربعاء، بأن 700 شخص تواصلوا مع وزارة الخارجية لطلب مغادرة إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة رويترز.

ووفقا لرويترز، تستخدم كندا طائرتين من طراز إيرباص للنقل من إسرائيل إلى العاصمة اليونانية أثينا.

وفي وقت سابق اليوم، هبطت أول طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية في تل أبيب، من أجل إجلاء رعاياها من المواطنين الألمان.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المستمر على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، ما أسفر عن استشهاد نحو ألف و417 وإصابة نحو 6 آلاف و268 آخرون.