وكيل تعليم بني سويف يحيل عددا من الموجهين والمتابعين بإدارة إهناسيا للتحقيق

أحال محمد عبدالتواب، وكيل تعليم بني سويف، عددا من الموجهين والمتابعين بإدارة إهناسيا التعليمية للتحقيق؛ بسبب التقصير والتراخي في العمل.

يأتي ذلك خلال جولته التي أجراها، اليوم الخميس، لزيارة مدرستي طما فيوم الإعدادية المشتركة، وعبدالحليم الدرباشي الابتدائية التابعة لإدارة تعليم إهناسيا.

وتفقد وكيل تعليم بني سويف حجرات الدراسة، ومعامل الأوساط، والأنشطة المختلفة، بجانب تبادل الحوار مع عددا من الطلاب، مستمعا لآرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور، وممارسة الأنشطة، ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف، وسجلات الأمن والإجازات، وجداول تشغيل المعامل، والمكتبة.

وفي ضوء المتابعة الميدانية، ونظراً لرصد بعض التقصير والخلل في سير العملية التعليمية، قرر وكيل الوزارة إحالة عددا من المتابعين والموجهين ومديري المراحل للتحقيق، بمعرفة الشئون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل، حيث تم التأكيد على استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المراحل التعليمية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية.