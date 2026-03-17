إيران تعلن قصف أهداف بإسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، تنفيذ الموجة 58 من عملية "الوعد الأمين 4" ضد أهداف في إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

وقال الحرس الإيراني في بيان إن "الموجة 58 شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف في الأراضي المحتلة بينها نهاريا وبيت شيمش وتل أبيب والقدس الغربية، إضافة إلى قواعد أمريكية في العراق والكويت والسعودية والبحرين".

وأضافت أنه تم استخدام صواريخ فتاح وخرمشهر وخيبر شيكن ذات الرؤوس الحربية الثقيلة في القصف.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.