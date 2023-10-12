الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل شن غاراته على عدة مناطق في غزة

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة فجر اليوم الخميس، التي طالت مواقع مختلفة في قطاع غزة.

واستهدفت الغارات منازل المواطنين في جميع محافظات القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة العديد من المواطنين بينهم أطفال، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينة (وفا).

يأتي ذلك في وقت طالبت فيه الأمم المتحدة بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات الطبية والغذائية والوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء إلى قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي على تليجرام اليوم الخميس أن هجوما واسع النطاق يجري حاليا ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة.

وحشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياط وعربات مدرعة على الحدود مع قطاع غزة.

وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في مؤتمر صحفي يومي يبث على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر إنه سيتم شن هجوم بري على غزة "عندما يكون ذلك مناسبا ومناسبا لأغراضنا".

وأضاف أنه يأمل أن يكون اليوم الخميس أكثر هدوءا لأن "أمامنا طريقا طويلا وخطيرا للغاية".

وقال كونريكوس إن هدف الجيش الإسرائيلي هو الوصول إلى حماس في شبكتها من الأنفاق والمخابئ تحت قطاع غزة المكتظ بالسكان.