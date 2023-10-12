تير شتيجن يطمح للعب أساسيا مع ألمانيا في يورو 2024

يأمل الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، في أن يكون الحارس الأساسي لمنتخب بلاده خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2024 وأبدى تير شتيجن رغبته في أن يتولى حراسة عرين المنتخب الماكينات في البطولة القارية، التي تستضيفها ألمانيا الصيف المقبل، حتى في حال جاهزية الحارس الأساسي مانويل نوير، الغائب عن الملاعب حاليا بداعي الإصابة، للمشاركة في المسابقة.

وأصبح تير شتيجن هو الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا منذ تعرض نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، لكسر في الساق في ديسمبر الماضي، ليغيب على اثرها عن الملاعب منذ ذلك الحين، لكنه عاد بالفعل للتدريبات، فيما لم يحدد النادي البافاري موعدا محددا لعودته للمستطيل الأخضر. وقال تير شتيجن في مقابلة مع شبكة (سكاي) التلفزيونية، اليوم الخميس، قبل المباراة الودية للمنتخب الألماني ضد نظيره الأمريكي بعد غد السبت:"إنها واحدة من أكبر المنافسات التي يمكن أن تقام في بلدك. سأفعل كل ما بوسعي لأكون في أفضل حالاتي من أجل تلك البطولة".

كان تير شتيجن دائما تحت ظل نوير، ورغم أنه كان متوقعا بشكل كبير أن يصبح الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا في كأس العالم بروسيا عام 2018، بعد ابتعاد نوير عن الملاعب فترة طويلة بداعي الإصابة، إلا أن يواخيم لوف، المدير الفني إنذاك لمنتخب (الماكينات) قرر الاعتماد على حارس بايرن عقب تعافيه قبل وقت قصير من انطلاق المونديال . وأعرب حارس برشلونة عن أمله في أن يصبح في أفضل حالاته بحلول بدء منافسات (يورو 2024) في يونيو القادم، حيث قال "أتمنى أن أكون قدمت أداء جيدا حينما يأتي موعد افتتاح البطولة. في كل مباراة، في كل ثانية. هناك صعود وهبوط في مستوى كل لاعب كرة قدم. لكني آمل أن أعمل على تحسين أدائي خلال الموسم.

وأن يصبح بمقدوري دائما الحفاظ على التركيز". ولا يريد تير شتيجن أن يتشتت انتباهه بسبب عودة نوير الوشيكة، قائلا "أدائي لا يعتمد على الآخرين. أعتقد أنني لعبت دائما على مستوى عال للغاية خلال السنوات القليلة الماضية".