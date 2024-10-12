دعت رئيسة المكسيك الجديدة كلاوديا شينباوم، اليوم السبت، إلى الاعتراف بدولة فلسطين من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقالت في أول تصريح لها حول هذا الموضوع منذ توليها منصبها في الأول من أكتوبر الجاري: "يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية تماما مثل دولة إسرائيل. لقد كان هذا موقف المكسيك منذ سنوات عدة"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وخلال مؤتمرها الصحفي اليومي، دانت شينباوم أيضا العنف في الشرق الأوسط، وقالت إن "الحرب لن تؤدي أبدا إلى وجهة جيدة".

وتنحدر الرئيسة اليسارية من أصول يهودية أوروبية، لكنها انتقدت في يناير 2009، في رسالة علنية، عملية إسرائيلية سابقة في قطاع غزة.

وذكّرت شينباوم، بأن الحكومة المكسيكية السابقة بقيادة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور دانت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، وما أعقب ذلك من القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

في المقابل، أعلنت حكومة نيكاراجوا، مساء أمس الجمعة، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، ردا على "الإبادة الجماعية الوحشية التي تواصل حكومتها الفاشية ومجرمة الحرب ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني".

وقالت حكومة نيكاراجوا، في بيان، إن قطع العلاقات جاء بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن الصراع "يمتد الآن أيضا ضد لبنان، ويهدد بشكل خطير سوريا واليمن وإيران".

وكان الكونجرس في نيكاراجوا قد مرر، أمس الجمعة، قرارًا يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تتزامن مع الذكرى السنوية للحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت روزاريو موريو نائبة الرئيس دانييل أورتيجا لوسائل الإعلام الرسمية "طلب رئيسنا من وزارة الخارجية المضي قدما في قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية والمجرمة".