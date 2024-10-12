الاتحاد الأوروبي: قلقون إزاء إمكانية حظر إسرائيل عمل الأونروا

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون وحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في القدس، الأمر الذي يرجح تقليص توزيع المساعدات في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، حث الاتحاد في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إسرائيل على ضمان السماح للأونروا بمواصلة عملها المهم في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يتماشى مع تفويضها من الأمم المتحدة.

وفي يوليو الماضي، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف الأونروا منظمة إرهابية.

واستولت سلطات الاحتلال الخميس الماضي، على الأرض المقام عليها مقر «الأونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، لتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1440 وحدة سكنية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: «حال تبني مشروع القانون، فستكون له عواقب وخيمة، حيث سيمنع وكالة الأمم المتحدة من الاستمرار في تقديم خدماتها وحمايتها للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة».