عضو مجلس السيادة السوداني: وفد فني مصري يشارك في إعادة تأهيل جسور الخرطوم المتضررة من الحرب

قال الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي، إن مصر أرسلت فريقًا فنيًا متخصصًا إلى الخرطوم لمعاينة الجسور المتضررة جراء الحرب، تمهيدًا لبدء أعمال الصيانة وإعادة التأهيل.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مقدمًا الشكر للحكومة والشعب المصري على دعمهم المستمر واستضافتهم لآلاف السودانيين منذ اندلاع الأزمة.

وأضاف الفريق جابر، في لقاء خاص على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أجراه مراسلنا محمد إبراهيم، أن الوفد الفني المصري باشر مهامه فور وصوله، حيث ركزت المعاينات على كوبري شمبات وكوبري الحلفايا اللذين تضررا جزئيًا نتيجة العمليات العسكرية، موضحًا أن الجزء الجنوبي من كوبري الحلفايا تأثر بشكل أكبر.

وأشار إلى أن من حسن الصدف أن إحدى الشركات المصرية التي شاركت في تصميم الكبريين ما زالت تحتفظ بالمستندات الأصلية، وهو ما سهّل سرعة إعداد الدراسات اللازمة وبدء مرحلة الإصلاح.

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي أن الدراسات الجارية تستهدف إعادة الجزء الشمالي من كوبري شمبات إلى الخدمة خلال 45 يومًا، حيث تم مؤقتًا تقليل الحمولة المسموح بها إلى 10 أطنان، على أن تُرفع إلى 30 طنًا بعد انتهاء أعمال الصيانة.

كما أوضح أن هناك دراسات تصميمية جديدة تُجرى الآن لمناطق أخرى متضررة بمشاركة فرق هندسية سودانية، تمهيدًا لطرح عطاءات التنفيذ واستعادة الجسور إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن.