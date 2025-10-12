زيلينسكي: بحثت مع ترمب تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك وأنظمة باتريوت 

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي ثان خلال يومين متتاليين، أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وصواريخ كروز من طراز "توماهوك" ، وذلك بحسب ما ذكره في منشور على تطبيق تليجرام.

وكتب زيلينسكي: "نرى ونسمع أن روسيا تخشى أن يمنحنا الأمريكيون صواريخ (توماهوك). وهذا بحد ذاته إشارة إلى أن مثل هذا الضغط يمكن أن يخدم قضية السلام."

ولم يُفصح الرئيس الأوكراني عما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاقات ملموسة بشأن تسليم منظومات الأسلحة الجديدة، مضيفا: "اتفقنا مع الرئيس ترامب على أن فرقنا العسكرية ستنفذ كل ما ناقشناه."

وأوضح زيلينسكي أنه أجرى في وقت سابق اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله أيضا بحث قضية الدفاع الجوي باعتبارها "قضية محورية".

وفي ظل الثغرات التي تعاني منها منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية، والتي لم تتمكن مؤخرا سوى من إسقاط نحو ثلاثة أرباع الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية القادمة، تعتمد كييف بشكل متزايد على المزيد من شحنات الأسلحة.

وعقب الاتصال، أدان ماكرون استمرار السلوك العدواني لموسكو قائلا: "إذا واصلت روسيا مسارها الحربي ورفضت الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فسيتعين عليها أن تدفع الثمن."

كما شددت فرنسا على إدانتها الشديدة للهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، والتي تستهدف فعليا المدنيين مع بداية فصل الشتاء.

وأضاف ماكرون: "نحن نعمل مع شركائنا لتقييم المساعدات المطلوبة من أجل استعادة وتأمين الخدمات الأساسية."