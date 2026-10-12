إصابات عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة ألمانية



أُصيب عدة أشخاص مساء أمس الأحد، في واقعة إطلاق نار بمدينة بيليفيلد-شيلديشه.

وقال متحدث باسم الشرطة إنها تلقت بلاغا يفيد بإطلاق أعيرة نارية في أحد مواقف السيارات، مضيفا أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد ما إذا كانت إصابات الأشخاص ناجمة عن طلقات نارية.

وأوضح المتحدث، أن موقع الحادث أُغلق أمام حركة المرور لإجراء أعمال جمع الأدلة الجنائية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تقديم معلومات أكثر تفصيلا الآن "لأسباب تتعلق باستراتيجية التحقيق". وحتى صباح اليوم الاثنين، لم تقدم الشرطة أية معلومات إضافية عن الواقعة.

وذكرت إذاعة غرب ألمانيا "دبليو دي آر" أن شهودا تحدثوا عن مشاجرة أُطلقت خلالها أعيرة نارية. وأضافت الإذاعة أن بعض الإصابات نجمت - بحسب الشهود - عن استخدام أسلحة بيضاء. كما أفادت بأن عدة مشتبه بهم فروا من المكان. ولم تؤكد الشرطة هذه المعلومات حتى الآن.