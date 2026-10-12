المكتب الثقافي المصري بنيودلهي يشارك في افتتاح دورة «دبلوماسيون مصريون شباب يستكشفون الموارد الداخلية»

شاركت الدكتورة آيات سعد أحمد، مسئولة مكتب العلاقات الثقافية والتعليمية بسفارة جمهورية مصر العربية في نيودلهي، في حفل افتتاح الدورة الخاصة للدبلوماسيين المصريين في معهد "سوشما سواراج" للشئون الخارجية بنيودلهي.

وأوضحت الدكتورة آيات سعد أنه في إطار البرنامج، عُقدت جلسة بعنوان "التقاء برنامج تعليم السلام والدبلوماسية: دبلوماسيون مصريون شباب يستكشفون الموارد الداخلية"، حيث تعرف المشاركون على ثلاثة محاور أساسية، وهي: "السلام الداخلي، وقوة الاختيارات، والتقدير"، وسلطت الجلسة الضوء على أهمية هذه القيم الإنسانية العالمية في تعزيز الوعي الذاتي، واتخاذ القرارات الواعية، والرفاه الشخصي، وبناء علاقات إنسانية هادفة.

وأضافت مسئولة مكتب العلاقات الثقافية والتعليمية بنيودلهي أن الحفل شهد عروض فيديو قصيرة للمحاضر بريم راوات، تلتها أسئلة تأملية ونقاشات تفاعلية، وشجّع البرنامج المشاركين على استكشاف مدى أهمية هذه الموارد الداخلية في حياتهم الشخصية والمهنية، وأدارت الجلسة بونام شيراوات والدكتورة أفيناشا شارما، في أجواء اتسمت بالمشاركة الحماسية وتبادل الأفكار المعمقة والحوار البنَاء.

وأكدت أن الفعالية أتاحت فرصة قيمة للتعريف ببرنامج تعليم السلام في بيئة تعليمية دبلوماسية دولية، مؤكدة أهمية الوعي العاطفي والاختيارات المدروسة والتقدير المتبادل في تعزيز التواصل والتعاون وبناء روابط هادفة تتجاوز الحواجز الثقافية.

وذكرت أن البرنامج عكس الالتزام المشترك بين مصر والهند بالتطوير المهني وبناء القدرات وتبادل المعرفة، بما يعزز الشراكة الثنائية الراسخة بين البلدين الصديقين من خلال استمرار التعاون الدبلوماسي والتفاعل المؤسسي.