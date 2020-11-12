رئيس وزراء أستراليا يزور اليابان وبابوا غينيا الأسبوع المقبل

أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الخميس، أنه سيزور اليابان وبابوا غينيا الجديدة الأسبوع المقبل، لعقد "اجتماعات مهمة" مع اثنين من "أقرب الأصدقاء" في البلاد.

وسيكون موريسون أول زعيم أجنبي لزيارة اليابان من أجل لقاء رئيس الوزراء الجديد، يوشيهدي سوجا، وجها لوجه عقب تعيينه.

وقال موريسون للصحفيين في كانبرا: "أن تكون أول زعيم وطني يتعامل مع رئيس الوزراء الجديد في اليابان، وأن تتاح لك الفرصة للقيام بذلك، أمر مهم بالنسبة لأستراليا".

وسيكون موريسون في طوكيو خلال الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر قبل أن يتوجه إلى بورت مورسبي في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر.

وفي اليابان، سيناقش القادة خطة لإعادة فتح السفر بين البلدين وسبل تعميق العلاقات التجارية بينهما والتي تبلغ قيمتها 86 مليار دولار أسترالي (63 مليار دولار أمريكي).