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بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا للإصابات بكورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
وكالات:
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 7:13 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 7:13 م
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 33470 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع حاد لمؤشر الحالات اليومية.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33470، ليصل إلى مستوى 1290195 حالة، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع حاد لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا بعد أن سجلت البلاد يوم 10 نوفمبر 20412 حالة، وفي 11 نوفمبر 22950.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة ليستمر مدة شهر.

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