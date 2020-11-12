 أول تعليق من السفارة السعودية بهولندا على تعرضها لإطلاق نار - بوابة الشروق
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أول تعليق من السفارة السعودية بهولندا على تعرضها لإطلاق نار

نور رشوان
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:16 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:16 م

أفادت سفارة المملكة العربية السعودية لدى هولندا، بتعرض مقر السفارة في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار "جبان" فجر اليوم الخميس.

وحسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أبلغ رجال أمن السفارة، الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.

وأعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة، حاثة المواطنين السعوديين المتواجدين في هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.


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