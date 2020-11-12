السلطة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته

دعا وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته والتحرك الفوري لمعالجة الأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".



وأكد المالكي، في بيان عقب اجتماعه في رام الله مع المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، موقف فلسطين الداعم لجهود الوكالة وأهمية الحفاظ عليها من محاولات تقويض عملها وسحب ولايتها في ظل الأزمة المالية وانحسار الدعم المالي.



وأشار الى أهمية التنسيق المشترك والدائم من أجل حماية حقوق اللاجئين، والحفاظ على الخدمات التي تقدمها وكالة أونروا للاجئين، داعيًا لحشد الدعم المالي العاجل والفوري لدعم موازنتها.



وشدد على ضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها، بما فيها تجاه أونروا لتتمكن من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم.



وجدد التأكيد على أن الحل الوحيد لحماية اللاجئين يكمن في تحقيق حقهم غير القابل للتصرف بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها، والحفاظ على بقاء الأونروا، وإفشال كافة محاولات تقويضها لإخفاء أحد أكبر الشهود على جريمة نكبة وتشريد شعبنا الفلسطيني.